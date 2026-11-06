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"Уходит красиво". Погребняк - о завершении карьеры Роналду в сборной Португалии

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал завершение карьеры в национальной команде Португалии форварда Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
"Роналду уходит красиво. Несмотря на то что он получил вызов в сборную, Криштиану сделал ответственный и нетривиальный шаг, который не способен сделать больше никто.

Отказаться от сборной и закончить карьеру — это могут сделать только сильные личности. Собственно, он ещё раз дал понять португальской федерации и главному тренеру, кто здесь номер один, кто здесь принимает решения. Да, все болельщики хотели увидеть его 1000-й гол за сборную, но Криштиану принял крутое решение как статусный миллиардер", - сказал Погребняк.

Ранее Криштиану Роналду официально подтвердил, что завершил выступления за национальную сборную Португалии.

За национальную команду Роналду сыграл 234 матча и отметился забитыми голами 146 раз, установив рекорд страны. В составе сборной он завоевал титул чемпиона Европы и дважды становился обладателем Кубка Лиги наций.

Напомним, в предыдущую международную паузу между 41-летним футболистом и главным тренером португалцев Жорже Жезушем состоялся конфликт из-за которого игрок досрочно покинул расположение сборной.

Источник: "Чемпионат"

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