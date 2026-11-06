По информации источника, нового главного тренера "Локомотива" будет выбирать лично генеральный директор клуба Борис Ротенберг.
Сообщается, что Ротенберг получит возможность выбрать преемника Михаила Галактионова по своим критериям. Подчеркивается, что это будет только его выбор, тогда как председатель совета директоров Юрий Нагорных и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров не будут принимать никакого участия в данном процессе.
Ранее сообщалось, что "железнодорожники" расстанутся с Галактионовым после матча 14-го тура РПЛ против казанского "Рубина". Его отставку уже утвердили на совете директоров.
Источник: "Чемпионат"
Ротенберг лично выберет нового главного тренера "Локомотива" - источник
Стали известны подробности процесса выбора нового главного тренера "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"