"Я в порядке. Это просто небольшое повреждение, это нормально, когда проводишь две игры за три-четыре дня", - приводит слова Роналдо "РБ Спорт".
Бразильский нападающий футбольного клуба "Ростов" Роналдо попал в стартовый состав команды на первый матч 1/2 финала Кубка России сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом". Но во втором тайме после игрового столкновения форвард был заменен.
Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.
Форвард "Ростова" Роналдо рассказал о степени своего повреждения
Нападающий "Ростова" Роналдо рассказал о степени повреждения, которое он получил в матче Кубка России с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"