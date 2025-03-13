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Форвард "Ростова" Роналдо рассказал о степени своего повреждения

Нападающий "Ростова" Роналдо рассказал о степени повреждения, которое он получил в матче Кубка России с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"
"Я в порядке. Это просто небольшое повреждение, это нормально, когда проводишь две игры за три-четыре дня", - приводит слова Роналдо "РБ Спорт".

Бразильский нападающий футбольного клуба "Ростов" Роналдо попал в стартовый состав команды на первый матч 1/2 финала Кубка России сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом". Но во втором тайме после игрового столкновения форвард был заменен.

Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.

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