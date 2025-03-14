Ледяхов: "Спартак" анонсировал борьбу за титул — "Зенит" надо обыгрывать

"Матч "Спартака" и "Зенита" будет определяющим, но впереди ещё много игр. Можно будет подводить какие-то итоги, но останется возможность набрать и потерять много очков. "Зенит" хорошо укомплектован во всех линиях, "Спартак" тоже усилился. Нас ждёт симпатичный футбол. "Спартак" анонсировал борьбу не за тройку, а за титул — прямого конкурента надо обыгрывать", - приводит слова Ледяхова "Чемпионат".
Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" в воскресенье, 16 марта, в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 проведут матч, который состоится на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 19:45 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергем Ивановым.
В последний раз "Спартак" выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17. "Зенит", в свою очередь, выигрывал золотые медали РПЛ последние шесть сезонов подряд.