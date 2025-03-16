"Может Луис Энрике стать новым Малкомом? Может, конечно. Энрике даже мощнее в плане антропометрии - он посуше и повыше Малкома", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Луис Энрике, играющий на позиции крайнего форварда, присоединился к "Зениту" минувшей зимой, перейдя из "Ботафого". Стороны заключили трудовое соглашение до конца декабря 2028 года и опцией продления еще на год. За сине-бело-голубых 24-летний бразильский нападающий принял участие в одном матче РПЛ и одной игре Кубка России, в которых провел на поле суммарно 144 минуты и пока не отметился результативным действием.
Широков: Луис Энрике может стать новым Малкомом. Он даже мощнее
Бывший игрок "Зенита" Роман Широков поделился мнением о новичке петербуржцев Луисе Энрике.
Фото: ФК "Зенит"