— Прежде всего, я рад, что Артем смог преодолеть кризис, который имел место. Уже мало кто верил, что он сможет выкарабкаться, потому что у него все как-то пошло по ниспадающей. Но молодец, всегда радостно, когда человек преодолевает сложности и доказывает всем, что он лучший.
— Будете болеть за рекорд Дзюбы?
— Я же не стану вас обманывать. Я не сильно буду болеть. Я не сильно про спорт, я больше про людей. Как за человека, я за него очень рад, - цитирует Милонова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. В 20-м туре чемпионата России нападающий отличился забитым мячом в ворота самарских "Крыльев Советов" - этот гол стал 234-м в карьере форварда и позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
В марте сборная России примет на домашнем стадионе московского "Динамо" национальные команды Гренады и Замбии. Дзюба был вызван на мартовские сборы, на данный момент на счету Артема 30 забитых мячей в составе сборной России - он является рекордсменом по этому показателю наряду с Александром Кержаковым.
Депутат Милонов: я не сильно буду болеть за рекорд Дзюбы в сборной
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о вызове Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"