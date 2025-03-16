Мусаев — о матче с "Ростовом": важно побеждать, когда не всё получается

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о победе своей команды в матче с «Ростовом», отметив, что этот успех особенно важен, учитывая сложность игры.

Фото: ФК "Краснодар"





Очень важная победа. Важно побеждать в матчах, когда не все получается. Сегодня было много наших болельщиков. Играли как дома. Хорошо, что удалось их порадовать», — заявил Мусаев «



После зимнего перерыва «



Кроме того, «Краснодар» принял участие в одном матче Кубка России, где уступил «Ахмату» со счётом 1:2 и выбыл из текущего розыгрыша.



После 21 матча в текущем сезоне «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Очень сложный матч, как и предполагалось. Стиль «Ростова» изменился, от них было много доставок верхом. Моментами было очень сложно, во втором тайме соперник оказывал давление, но мы дождались своего момента.Очень важная победа. Важно побеждать в матчах, когда не все получается. Сегодня было много наших болельщиков. Играли как дома. Хорошо, что удалось их порадовать», — заявил Мусаев « Матч ТВ ».После зимнего перерыва « Краснодар » провёл четыре матча, три из них — в рамках Российской Премьер-Лиги. В этих матчах «быки» одержали две победы и один раз сыграли вничью.Кроме того, «Краснодар» принял участие в одном матче Кубка России, где уступил «Ахмату» со счётом 1:2 и выбыл из текущего розыгрыша.После 21 матча в текущем сезоне «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

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Ростов