Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
СочиЗавершен
Урал
2 - 1 2 1
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
0 - 1 0 1
БалтикаЗавершен
Ротор
2 - 2 2 2
СоколЗавершен
Родина
4 - 0 4 0
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
1 - 0 1 0
ЧелсиЗавершен
Фулхэм
2 - 0 2 0
ТоттенхэмЗавершен
Лестер
0 - 1 0 1
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
2 - 3 2 3
БетисЗавершен
Севилья
0 - 1 0 1
АтлетикЗавершен
Райо Вальекано
2 - 2 2 2
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
1 - 2 1 2
ХетафеЗавершен
Атлетико
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
0 - 0 0 0
НаполиЗавершен
Болонья
5 - 0 5 0
ЛациоЗавершен
Рома
1 - 0 1 0
КальяриЗавершен
Фиорентина
3 - 0 3 0
ЮвентусЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Интер1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
1 - 3 1 3
АйнтрахтЗавершен
Хайденхайм
3 - 1 3 1
ХольштайнЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
Байер2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
4 - 2 4 2
ГаврЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
РеймсЗавершен
Страсбург
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Монпелье
Прерван
Сент-Этьен
ПСЖ
0 - 0 0 0
Марсель1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
1 - 2 1 2
НьюкаслЗавершен

Мусаев — о матче с "Ростовом": важно побеждать, когда не всё получается

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о победе своей команды в матче с «Ростовом», отметив, что этот успех особенно важен, учитывая сложность игры.
Фото: ФК "Краснодар"
«Очень сложный матч, как и предполагалось. Стиль «Ростова» изменился, от них было много доставок верхом. Моментами было очень сложно, во втором тайме соперник оказывал давление, но мы дождались своего момента.

Очень важная победа. Важно побеждать в матчах, когда не все получается. Сегодня было много наших болельщиков. Играли как дома. Хорошо, что удалось их порадовать», — заявил Мусаев «Матч ТВ».

После зимнего перерыва «Краснодар» провёл четыре матча, три из них — в рамках Российской Премьер-Лиги. В этих матчах «быки» одержали две победы и один раз сыграли вничью.

Кроме того, «Краснодар» принял участие в одном матче Кубка России, где уступил «Ахмату» со счётом 1:2 и выбыл из текущего розыгрыша.

После 21 матча в текущем сезоне «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится