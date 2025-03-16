«Выход Соболева — это просто. Есть правило бывших. Ждали обострения, забитых мячей. Не получилось.
У нас было два сложных выезда. Медленно двигали мяч. Много ошиблись сегодня. Мы говорили, что этого делать нельзя», — заявил Семак «Чемпионату».
Напомним, что летом 2024 года Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, но не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
За время своей карьеры в «Спартаке» Соболев сыграл 140 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи.
Семак — о выходе Соболева против "Спартака": есть правило бывших. Ждали обострения, забитых мячей
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил выход на замену Александра Соболева в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
Фото: ФК "Зенит"