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Семак — о выходе Соболева против "Спартака": есть правило бывших. Ждали обострения, забитых мячей

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил выход на замену Александра Соболева в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
«Выход Соболева — это просто. Есть правило бывших. Ждали обострения, забитых мячей. Не получилось.

У нас было два сложных выезда. Медленно двигали мяч. Много ошиблись сегодня. Мы говорили, что этого делать нельзя», — заявил Семак «Чемпионату».

Напомним, что летом 2024 года Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, но не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

За время своей карьеры в «Спартаке» Соболев сыграл 140 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи.

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