«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия — две дымовые шашки, а также бросили на прилегающие к полю территории посторонний предмет — пластиковый стаканчик. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Это седьмое нарушение в сезоне», — заявил Григорьянц «Чемпионату».
Напомним, что «Спартак» одержал первую домашнюю победу над «Зенитом» в рамках Российской Премьер-Лиги с 2017 года. Решающий гол в добавленное время второго тайма забил центральный полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.
30 марта «Спартак» проведет свой следующий матч в гостях, в рамках 22-го тура РПЛ, против «Ахмата».
"Спартак" получит наказание за нарушения болельщиков в матче с "Зенитом"
Глава Комитета по дисциплине РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» понесет наказание по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом».
Фото: ФК "Спартак"