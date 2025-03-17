"Мы можем побороться за чемпионство. Надо так же каждый матч играть, отдавать всего себя. Нас перед началом чемпионата вообще все хоронили, а сейчас мы в трех очках от лидеров. Это суперрезультат", - сказал Сильянов "Чемпионату".
Московский "Локомотив" набрал 40 очков по итогам 21 тура российской Премьер-лиги. "Железнодорожникик" ушла на мартовскую международную паузу в чемпионате на матчи сборных, находясь на четвертой позиции в турнирной таблице. От призовой тройки столичную команду отделяет три балла. От лидирующего "Краснодара" красно-зеленые отстают на шесть очков.
28 марта "Локомотив" сыграет в гостях против самарских "Крыльев Советов" в рамках 22 тура РПЛ.
Сильянов: перед началом чемпионата "Локомотив" все хоронили, а мы в 3 очках от лидеров
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов заявил, что команда будет бороться за чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"