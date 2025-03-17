- В воскресенье встречались с Карпиным, говорили про Кисляка и других ребят, на каких позициях ему стоит ждать ребят, на кого стоит обратить внимание. Про Кисляка дал ему всю необходимую информацию.
19-летний полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк впервые получил вызов в национальную сборную России. В марте у команды состоятся учебно-тренировочные сборы, в рамках которых подопечные Валерия Карпина встретятся с Гренадой и Замбией. Матчи пройдут в Москве 19 и 25 марта соответственно.
В этом сезоне Кисляк провел 21 игру в составе "армейцев", забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер молодежной сборной России: дал Карпину всю необходимую информацию по Кисляку
Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал, что обсудил с Валерием Карпиным хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА