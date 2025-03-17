Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Чайка2 тайм

Тренер молодежной сборной России: дал Карпину всю необходимую информацию по Кисляку

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал, что обсудил с Валерием Карпиным хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА
- В воскресенье встречались с Карпиным, говорили про Кисляка и других ребят, на каких позициях ему стоит ждать ребят, на кого стоит обратить внимание. Про Кисляка дал ему всю необходимую информацию.

19-летний полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк впервые получил вызов в национальную сборную России. В марте у команды состоятся учебно-тренировочные сборы, в рамках которых подопечные Валерия Карпина встретятся с Гренадой и Замбией. Матчи пройдут в Москве 19 и 25 марта соответственно.

В этом сезоне Кисляк провел 21 игру в составе "армейцев", забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится