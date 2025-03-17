По информации Mash, футболист решил изменить свою жизнь после того, как не смог продлить контракт с московским клубом из-за невозможности покинуть ОАЭ. Близкие Промеса утверждают, что на этот шаг его подтолкнули многочисленные проблемы с законом.
Напомним, на родине игрока приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду крупной партии наркотиков, а также к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
В настоящее время Промес защищает цвета «Дубай Юнайтед», клуба второй лиги ОАЭ. В текущем сезоне он провёл 10 матчей, в которых отличился 11 забитыми голами. Его контракт с командой рассчитан до конца текущего сезона.
Mash: Промес принял ислам после ареста в ОАЭ
Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес принял ислам.
Фото: ФК "Спартак"