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Mash: Промес принял ислам после ареста в ОАЭ

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес принял ислам.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Mash, футболист решил изменить свою жизнь после того, как не смог продлить контракт с московским клубом из-за невозможности покинуть ОАЭ. Близкие Промеса утверждают, что на этот шаг его подтолкнули многочисленные проблемы с законом.

Напомним, на родине игрока приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду крупной партии наркотиков, а также к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

В настоящее время Промес защищает цвета «Дубай Юнайтед», клуба второй лиги ОАЭ. В текущем сезоне он провёл 10 матчей, в которых отличился 11 забитыми голами. Его контракт с командой рассчитан до конца текущего сезона.

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