"Мне кажется, на Соболева очень сильно повлияла психологическая обстановка после ухода из "Спартака". Он столкнулся с критикой болельщиков. Я думал, что Соболев покрепче духом, но он поплыл.
Когда Дзюба переходил в "Зенит" из "Спартака", я не был уверен, что Артём себя проявит. Но у Дзюбы совсем другой характер! Соболеву пока не хватает этого характера", - приводит слова Рапопорта "Чемпионат".
Нападающий Александр Соболев выступает в составе "Зенита" с августа 2024 года, когда петербургский клуб выкупил форварда у московского "Спартака" за 10 миллионов евро и подписал с ним контракт по схеме "3+1".
В составе своей новой команды футболист в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах (в среднем, 38,6 мин. за игру), в которых ему удалось 2 раза забить гол в ворота соперников и 1 раз отдать голевую передачу на партнера по команде (все результативные действия были сделаны в матчах Кубка России). Кроме того, 28-летний нападающий получил 3 жёлтые карточки.
Рапопорт: Соболев поплыл, ему не хватает характера, как у Дзюбы
Бывший тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Рапопорт высказался о форварде петербургского клуба Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"