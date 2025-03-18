"Печальная ситуация в сборной, если получается, что в 36 лет нападающий прекрасно играл и у нас в стране сильнее его нет. Я считаю, что даже если ты забиваешь головой, стоя в штрафной, этого мало, чтобы поехать в сборную. Что с Дзюбой случилось? Его четыре года не вызывали. Он что, прибавил по сравнению с тем, какой был раньше? Нет. Так что у меня есть сомнения", - приводит слова Быстрова "РБ Спорт".
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба, который в крайний раз принимал участие в матче в составе сборной России в июне 2021 года, на прошлой неделе получил вызов для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе национальной команды.
В текущем сезоне Дзюба 15 раз выходил на поле в официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 6 голов и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи. Кроме того, форвард с 30-ю забитыми голами в настоящее время делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира в истории сборной России. Следующий забитый гол позволит Дзюбе единолично возглавить список лучших снайперов.
Быстров - о Дзюбе в сборной: печально, что в России нет игрока сильнее 36-летнего форварда
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о вызове в сборную России по футболу нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу