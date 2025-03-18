"Я общался с Никитой Павловичем Симоняном и Александром Багратовичем Мирзояном, выразив мысль, что нужно было пригласить Кержакова в национальную команду, чтобы всё было честно. Мне кажется, хороший эксперимент был бы. Дать сыграть Артёму и Александру по тайму с Гренадой и Замбией. А то получается, что Кержаков забивал европейским сборным, а Дзюба – карибским командам", - приводит слова Колоскова "Советский спорт".
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба на прошлой неделе получил вызов в сборную России по футболу для того, чтобы принять участие в очередном учебно-тренировочном сборе. Уже известно, что форвард 19 марта с капитанской повязкой выведет национальную команду на товарищеский матч со сборной Гренады: встреча пройдет на московском стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 20:00 мск.
На данный момент Артем Дзюба вместе с Александром Кержаковым являются лучшими бомбардирами в истории сборной России - у обоих форвардов на ланный момент по 30 забитых голов.
Колосков: в сборную вместе с Дзюбой нужно было пригласить Кержакова, чтобы всё было честно
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на вызов в сборную России нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"