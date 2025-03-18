«Все ли наши футболисты — профессионалы? У нас есть несколько профессионалов, но и есть те, кого можно назвать любителями, потому что у них не подписан официальный контракт. У кого-то просто не было такой возможности из-за возраста. Но в плане отношения к футболу все наши игроки — профессионалы», — цитирует Модеста «РБ Спорт».
Последние два товарищеских матча сборная Гренады провела против команды Сент-Винсента и Гренадины. Оба поединка завершились ничейным результатом — 1:1.
В рейтинге сборных ФИФА Гренада занимает 174-е место. Для сравнения, сборная России находится на 34-й строчке.
Тренер Гренады: у нас есть несколько любителей в составе
Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест рассказал о статусе своих подопечных.
Фото: РФС