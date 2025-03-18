По информации Metaratings, одним из вариантов трансфера была аренда с правом выкупа. Однако московский клуб сосредоточился на других кандидатах и в итоге подписал форварда АЕКа Ливай Гарсию.
32-летний Тареми перешел в «Интер» летом 2024 года из «Порту». В текущем сезоне иранец провел 34 матча, забив 3 гола и отдав 6 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 8 миллионов евро.
Ранее Тареми выступал за такие клубы, как «Порту», «Риу Аве», «Аль-Гарафа» и «Персеполис».
В составе сборной Ирана Тареми провёл 90 матчей, в которых он забил 50 голов и отдал 23 результативные передачи. В настоящее время он занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды, отставая от Сердара Азмуна всего на 6 голов. На первом месте с 145 забитыми мячами находится Али Даеи.
"Спартак" зимой мог подписать нападающего "Интера"
Зимой «Спартаку» предлагали приобрести нападающего «Интера» Мехди Тареми.
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