"Ему очень важно справиться с давлением, которое на него оказывается. Это касается не только самой игры, но и вещей, происходящих за пределами поля. К нему сейчас проявляется повышенное внимание, его жизнь вообще очень поменялась. Но я вижу, что для Алексея футбол – это игра, а не большие контракты. Очень важно, чтобы он сохранил эти приоритеты", - цитирует Шаронова Metaratings.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 10 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 9 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. На счету Батракова 2 матча в составе сборной России и 1 забитый гол.
После 21-го сыгранного тура команда Михаила Галактионова располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками.
Сегодня, 19-го марта, сборная России сыграет на домашнем стадионе московского "Динамо" с национальной командой Гренады, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Алексей Батраков вызван в состав команды на мартовские сборы.
Шаронов: вижу, что для Батракова футбол – это игра, а не большие контракты
Тренер казанского "Рубина" Роман Шаронов высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"