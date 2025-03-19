"У Артема были определенные нюансы с Валерием Георгиевичем (Карпиным), но хорошо, что они разрешились. Артем вызван заслуженно", - цитирует Каряку "Матч ТВ".
Сегодня, 19-го марта, национальная команда России на домашнем стадионе московского "Динамо" проведет товарищеский матч со сборной Гренады, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, что ранее нападающий Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в своей карьере. Форвард получил вызов на мартовские сборы национальной команды. На данный момент в активе Дзюбы 30 забитых мячей в составе сборной России, такое же количество голов на счету Александра Кержакова. Оба футболиста являются рекордсменами по данному показателю.
Каряка: Дзюба заслуженно получил вызов в сборную России
Бывший российский футболист Андрей Каряка высказался о вызове Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: РФС