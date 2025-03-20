«Леонида Викторовича [Слуцкого] очень люблю. Это мой краш. Да, некрасивый, но он мой краш. Не знаю, поехал бы играть к нему в Китай. Летом планирую приехать просто в гости, может, на матч сходить. Провести время. Перед сборной мы сидели у меня до четырёх часов утра», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».
Под руководством Слуцкого Дзюба провёл 12 матчей в составе сборной России, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. С декабря 2023 года Слуцкий занимает должность главного тренера китайского клуба «Шанхай Шеньхуа». В прошлом сезоне его команда заняла второе место, а также дважды выиграла Суперкубок страны.
Дзюба: очень люблю Слуцкого. Да, некрасивый, но он мой краш
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своём отношении к Леониду Слуцкому, главному тренеру китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».
Фото: ФК "Рубин"