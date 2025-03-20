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"Такие эпизоды стоят нам набранных очков". В "Факеле" высказались об ошибочных удалениях

В пресс-службе воронежского "Факела" высказались об ошибочных удалениях.
Фото: ФК "Факел"
"Мы были бы удовлетворены, если бы в двух подряд матчах, в важнейших играх на фоне борьбы за выживание, не имели бы ошибочных удалений. Такие эпизоды стоят нам набранных очков. На наш взгляд, оба удаления в последних двух матчах можно назвать нефутбольными", - цитирует представителя пресс-службы "Факела" "Матч ТВ".

Ранее ЭСК РФС признал ошибочным удаление полузащитника "Факела" Дилана Мертенса в матче 21-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:1). Ранее комиссия отменила красную карточку Вячеслава Якимова, полученную в матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).

После 21-го сыгранного тура воронежский клуб располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14-ю набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги "Факел" сыграет на выезде с "Краснодаром", который лидирует в таблице с 46-ю очками в своем активе.

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