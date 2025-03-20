"Маухуб приезжал на заседание. Рассмотрели данный эпизод в матче, послушали футболиста. Он сказал, что не специально фолил, не видел вратаря и не мог убрать ногу в последний момент. Хорошо, что не было травмы. Маухуб сразу извинился на поле и после матча по телефону извинился. Также футболист извинился на КДК. Решение — один матч реальной дисквалификации и один матч условный", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России московское "Динамо" на выезде уступило ЦСКА со счетом 2:1. Нападающий бело-голубых Мехди Маухуб во втором тайме получил прямую красную карточку. Ответная встреча команд состоится на домашнем стадионе "Динамо" 16-го апреля, стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени.
После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые примут на своем поле "Оренбург", которые занимают последнее место с 11-ю очками в своем активе.
Нападающий "Динамо" Маухуб дисквалифицирован на два матча Кубка России
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что нападающий московского "Динамо" Мехди Маухуб дисквалифицирован на два матча Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"