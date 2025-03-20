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"Тупизм чистый". Мирзов прокомментировал информацию о драке в раздевалке "Химок" с Садыговым

Полузащитник подмосковных "Химок" Резиуан Мирзов прокомментировал информацию о драке в раздевалке клуба с партнером по команде Ильей Садыговым.
Фото: ФК "Химки"
"Я просто не понимаю, откуда это всё берется. Тем более с Илюхой [Садыговым], с которым мы и после игры разговаривали, и после того, как уехали со стадиона общались по разным моментам. Я с ним — чтобы подрался?.. Я же всю ситуацию в клубе знаю, всей информацией владею. Тупизм чистый", - приводит слова Мирзова "Матч ТВ".

Ранее СМИ сообщили, что в минувшую субботу, 15 марта, по окончанию матча 21-м тура Российской Премьер-Лиги между "Химками" и грозненским "Ахматом" в раздевалке подмосковного клуба чуть не произошла драка между полузащитником Резиуаном Мирзовым и нападающим Ильей Садыговым. Причиной конфликта между игроками якобы стали разногласия по поводу задержек зарплаты, которые, по информации журналистов, составляют в футбольном клубе три месяца.

Напомним, Илья Садыгов - это сын предпринимателя Туфана Садыгова, который известен как главный инвестор подмосковных "Химок". Однако в настоящее время бизнесмен походит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и находится под домашним арестом.

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