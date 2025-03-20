«Допускаю ли я, что в год столетия «Зенит» не станет чемпионом? Допускаю. А как же административный ресурс? Никакого ресурса нет. На поле не ресурс, а команда выходит. В последнем матче «Спартак» переиграл «Зенит» во всех смыслах. Был более энергичным и слаженным. У «Спартака» не было слабых звеньев, у «Зенита» кто-то выпадал и движение было менее интенсивным, чем у «Спартака», — отметил Колосков «РБ Спорт».
В прошлом туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался со своим соседом по турнирной таблице — московским «Спартаком». Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.
Это поражение отбросило «Зенит» на третье место в турнирной таблице РПЛ. После 21 тура у команды 43 очка. У «Спартака» такое же количество очков, но он опережает сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Лидирует в таблице «Краснодар», набравший 46 очков.
Колосков: никакого админресурса у "Зенита" нет
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не исключает сценарий, при котором «Зенит» не выиграет чемпионат России в год своего столетия.
Фото: ФК "Зенит"