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Агкацев: в сборной России высокая конкуренция среди вратарей

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отметил, что в России существует высокая конкуренция на вратарской позиции.
Фото: РФС
«У нас высокая конкуренция на вратарской позиции в стране. В каждом клубе один из лучших игроков — вратарь. Я уверен, что у Виталия Витальевича Кафанова всегда есть больший выбор, кого вызвать в сборную России. Рад находиться среди вратарей сборной», — заявил Агкацев «Чемпионату».

На мартовский сбор были приглашены четыре вратаря: голкипер «Спартака» Александр Максименко, вратарь «Зенита» Евгений Латышонок, вратарь «Рубина» Евгений Ставер и вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.

Кроме того, в обойме сборной России еще есть Матвей Сафонов, который выступает за французский ПСЖ, но он не был вызван на эти матчи.

В матче со сборной Гренады на поле в основном составе вышел Латышонок, а в перерыве место в воротах занял Агкацев.

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