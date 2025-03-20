«У нас высокая конкуренция на вратарской позиции в стране. В каждом клубе один из лучших игроков — вратарь. Я уверен, что у Виталия Витальевича Кафанова всегда есть больший выбор, кого вызвать в сборную России. Рад находиться среди вратарей сборной», — заявил Агкацев «Чемпионату».
На мартовский сбор были приглашены четыре вратаря: голкипер «Спартака» Александр Максименко, вратарь «Зенита» Евгений Латышонок, вратарь «Рубина» Евгений Ставер и вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.
Кроме того, в обойме сборной России еще есть Матвей Сафонов, который выступает за французский ПСЖ, но он не был вызван на эти матчи.
В матче со сборной Гренады на поле в основном составе вышел Латышонок, а в перерыве место в воротах занял Агкацев.
Агкацев: в сборной России высокая конкуренция среди вратарей
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отметил, что в России существует высокая конкуренция на вратарской позиции.
Фото: РФС