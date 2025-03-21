"У Кирилла был сильный ушиб, медицинские штабы ЦСКА и сборной приняли решение, что ему лучше остаться в Москве. Сейчас он чувствует себя значительно лучше. Сегодня отправился с командой в Белград и может там уже выйдет на поле", - цитирует агента Metaratings.
В текущем сезоне Кирилл Глебов провел за ЦСКА во всех турнирах 12 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й голевой передачей. Рыночная стоимость 19-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 21-го сыгранного тура команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 38-ю набранными очками. В 22-м туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле махачкалинское "Динамо".
Агент игрока ЦСКА Глебова: Кирилл чувствует себя значительно лучше
Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА