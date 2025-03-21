"Потеря Константина еще скажется на команде. Он ведущий футболист, много забивает, правильно открывается, создает моменты для партнеров. Это потеря, как, например, Кордоба для "Краснодара", Угальде для "Спартака". В "Зените" после ухода Клаудиньо и отсутствия в составе Вендела все настройки сбились и целостной игры нет. Потеря ведущего футболиста сказывается на атакующих действиях команды", - приводит слова Кобелева "РБ Спорт".
Напомним, центральный нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин 2 марта в середине первого тайма матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Ростовом" получил травму и досрочно покинул поле. Как выяснилось позже, форвард получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, что потребовало проведение операции.
Предварительно, восстановление 22-летнего футболиста займёт не меньше 6 месяцев.
Тюкавин в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим футболистом турнира, а в текущем сезоне на его счету 8 забитых голов и 3 голевые передачи в 22 официальных матчах.
Кобелев - о значении Тюкавина для "Динамо": это как Кордоба для "Краснодара" или Угальде для "Спартака"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался о влиянии на игру бело-голубых травмы ведущего нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва