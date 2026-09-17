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Аленичев назвал задачу тульского "Арсенала" на сезон 2026/2027

Новый главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев высказался о задаче клуба в этом сезоне.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
"Все-таки задача поставлена, она известна, и публично губернатор об этом говорил, — попадание в пятерку.

Сейчас мы находимся на 10-м месте, в середине таблицы, условно говоря. Поэтому работы непочатый край, я сделаю все возможное, чтобы команда прогрессировала, совершенствовалась и, как я уже сказал, радовала нашего тульского болельщика", - сказал Аленичев в интервью пресс-службе клуба.

В минувший вторник, 15 сентября, тульский "Арсенал" сообщил о назначении новым главным тренером команды Дмитрия Аленичева.

В текущем сезоне "Арсенал" одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел пять поражений в 12 сыгранных турах. Безвыигрышная серия команды составляет на данный момент 5 матчей кряду. В турнирной таблице Первой лиги "оружейники" находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 13 набранных очков.

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