"Это состояние, за счет которого "Спартак" выиграл у "Зенита", — оно не вчерашнего дня. Давайте вспомним матч первого круга в Питере. На мой взгляд, они и там должны были обыгрывать "Зенит", но там, по-моему, была блестящая игра зенитовского голкипера Латышонка. Поэтому здесь все закономерно, исходя из состояния "Зенита", которое не поменялось по сравнению с тем состоянием, которое было перед паузой", - приводит слова Ромащенко "РБ Спорт".
Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" состоялся 16 марта в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 2:1. В первом круге очная встреча команд произошла 24 августа в Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура РПЛ и завершилась безголевой ничьей.
На данный момент и "Спартак", и "Зенит" имеют в своем активе по 43 очка. Но московский клуб находится выше в турнирной таблице чемпионата России за счёт преимущества по дополнительному показателю - результату личных матчей (ничья и победа). Тем не менее, первое место сейчас занимает футбольный клуб "Краснодар", который опережает москвичей и петербуржцев на 3 очка.
Ромащенко: "Спартак" и в Питере должен был обыгрывать "Зенит"
Тренер екатеринбургского "Урала" Мирослав Ромащенко высказался о победе московского "Спартака" над петербургским "Зенитом" в матче 21-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"