Главный тренер сборной Нигерии: в мире говорят много лжи о том, что происходит в России

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель высказался о России после товарищеского матча в Нижнем Новгороде.

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В мире говорят много лжи о том, что происходит в России — здесь добрые люди, ходят и улыбаются", - цитирует Шеля " Чемпионат ".

"Мы совсем немного посмотрели Нижний Новгород, но он показался совсем не старым. Народу было даже больше, чем в прошлый раз в Москве.Команда Валерия Карпина вела с преимуществом в два мяча, но упустила победу на 90+4-й минуте.Нигерия открыла счёт на 10-й минуте благодаря голу Келечи Ихеаначо. Ещё до перерыва россияне перевернули ход встречи: на 30-й минуте забил Лечи Садулаев, а на 45+2-й отличился Матвей Кисляк.После перерыва Алексей Миранчук сделал счёт 3:1. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание нигерийцев, а уже в компенсированное время Акор Адамс принёс гостям ничью.