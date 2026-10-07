Дивеев: официальные и товарищеские игры — совсем разное

Официальные и товарищеские игры — совсем разное.Мы в товарищеских матчах вон сейчас в штрафной играем в квадрат "пять на два" с Нигерией, а они у нас мяч отобрать не могут", - сказал Дивеев "Чемпионату".
Последним официальным матчем сборной России был отбор к ЧМ-2022 с Хорватией, в котором подопечные Валерия Карпина уступили 0:1.
Вчера, 6 октября, Россия сыграла с Нигерией 3:3. Нигерия открыла счёт на 10-й минуте благодаря голу Келечи Ихеаначо. Ещё до перерыва россияне перевернули ход встречи: на 30-й минуте забил Лечи Садулаев, а на 45+2-й отличился Матвей Кисляк.
После перерыва Алексей Миранчук сделал счёт 3:1. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание нигерийцев, а уже в компенсированное время Акор Адамс принёс гостям ничью.