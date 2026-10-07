Солари: Месси всегда должен выигрывать "Золотой мяч"

"Месси всегда должен выигрывать "Золотой мяч", для меня других претендентов нет.Это лучший игрок в истории футбола. Я не застал Марадону, поэтому для меня это Месси", - сказал Солари "Матч ТВ".
В своей последней игре за национальную команду 39-летний форвард помог аргентинцам победить со счётом 3:0, отметившись голом с пенальти и двумя результативными передачами.
Дебют Месси за главную сборную Аргентины состоялся 17 августа 2005 года в товарищеской встрече с Венгрией. Всего он провёл за национальную команду 208 матчей и забил 126 мячей.