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Солари: Месси всегда должен выигрывать "Золотой мяч"

Нападающий "Спартака" Пабло Солари считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
Фото: Getty Images
"Месси всегда должен выигрывать "Золотой мяч", для меня других претендентов нет.
Это лучший игрок в истории футбола. Я не застал Марадону, поэтому для меня это Месси", - сказал Солари "Матч ТВ".

В своей последней игре за национальную команду 39-летний форвард помог аргентинцам победить со счётом 3:0, отметившись голом с пенальти и двумя результативными передачами.

Дебют Месси за главную сборную Аргентины состоялся 17 августа 2005 года в товарищеской встрече с Венгрией. Всего он провёл за национальную команду 208 матчей и забил 126 мячей.

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