Карпин - о тактических перестановках Нигерии: выпустил других игроков – и всё

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на вопрос о тактических перестановках национальной команды Нигерии.

Фото: РФС

"Какие тактические перестановки? Выпустил других игроков – и всё. Какие ещё тактические перестановки там были?" — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.



На осеннем сборе Россия провела три встречи. 29 сентября команда Карпина победила Иран - 2:0, 3 октября разгромила Намибию - 6:0, а 6 октября сыграла вничью с Нигерией - 3:3.