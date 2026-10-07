Никитин высказался о последнем матче Месси за сборную

Бывший футболист "Ротора" Алексей Никитин поделился эмоциями от последнего матча Лионеля Месси за сборную Аргентины.

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"Можно сказать, что он переписал наше представление о том, что в его возрасте футболист не может так влиять на игру команды.