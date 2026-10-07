Никитин высказался о последнем матче Месси за сборную

"Можно сказать, что он переписал наше представление о том, что в его возрасте футболист не может так влиять на игру команды.Он показывал нам, что время не властно над ним. Для меня откровение, что он решил сейчас завершить карьеру в сборной", - сказал Никитин "Матч ТВ".
В своей последней игре за национальную команду 39-летний форвард помог аргентинцам победить со счётом 3:0, отметившись голом с пенальти и двумя результативными передачами.
Дебют Месси за главную сборную Аргентины состоялся 17 августа 2005 года в товарищеской встрече с Венгрией. Всего он провёл за национальную команду 208 матчей и забил 126 мячей.
Вместе со сборной Месси выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки - в 2021 и 2024 годах, а также Финалиссиму-2022. В 2008 году он стал олимпийским чемпионом в составе аргентинской команды до 23 лет.