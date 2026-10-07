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Биджиев: сборная Нигерии наряду с Египтом самые сильные спарринг-партнеры

Бывший тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев отреагировал на ничью в товарищеском матче сборной России с Нигерей.
Фото: РФС
"Понравилась вся группа атаки — Садулаев, Батраков, Кисляк, Обляков, Миранчук. Все игроки сборной России держали свой уровень.
Сборная Нигерии наряду с Египтом самые сильные спарринг-партнеры", - сказал Биджиев "РБ Спорт".


Команда Валерия Карпина вела с преимуществом в два мяча, но упустила победу на 90+4-й минуте.

Нигерия открыла счёт на 10-й минуте благодаря голу Келечи Ихеаначо. Ещё до перерыва россияне перевернули ход встречи: на 30-й минуте забил Лечи Садулаев, а на 45+2-й отличился Матвей Кисляк.

После перерыва Алексей Миранчук сделал счёт 3:1. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание нигерийцев, а уже в компенсированное время Акор Адамс принёс гостям ничью.

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