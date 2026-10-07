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Колосков: матч с Нигерией получился очень поучительным

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о товарищеском матче сборной России с Нигерией.
Фото: РФС
"Матч с Нигерией получился очень поучительным. Я очень доволен, что именно так все закончилось. Такая игра и такая ничья стоит многих легких побед.
Это предметный, конкретный урок для футболистов сборной России о том, что игра продолжается 90 минут", - сказал Колосков "РБ Спорт".


Команда Валерия Карпина вела с преимуществом в два мяча, но упустила победу на 90+4-й минуте.

Нигерия открыла счёт на 10-й минуте благодаря голу Келечи Ихеаначо. Ещё до перерыва россияне перевернули ход встречи: на 30-й минуте забил Лечи Садулаев, а на 45+2-й отличился Матвей Кисляк.

После перерыва Алексей Миранчук сделал счёт 3:1. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание нигерийцев, а уже в компенсированное время Акор Адамс принёс гостям ничью.

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