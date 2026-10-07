"Для меня было мечтой тренировать его". Тренер сборной Аргентины - о Месси

Главный тренер сборной аргентины Лионель Скалони высказался о последнем матче Лионеля Месси за национальную команду.

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"Для меня было мечтой тренировать его.

Я сказал ему об этом сегодня при всех — с теми крохами сил, что у меня оставались. Думаю, любой аргентинец сказал бы то же самое. Это была мечта, которую мне удалось воплотить в жизнь", - цитирует Скалони Ole.В своей последней игре за национальную команду 39-летний форвард помог аргентинцам победить со счётом 3:0, отметившись голом с пенальти и двумя результативными передачами.Дебют Месси за главную сборную Аргентины состоялся 17 августа 2005 года в товарищеской встрече с Венгрией. Всего он провёл за национальную команду 208 матчей и забил 126 мячей.Вместе со сборной Месси выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки - в 2021 и 2024 годах, а также Финалиссиму-2022. В 2008 году он стал олимпийским чемпионом в составе аргентинской команды до 23 лет.