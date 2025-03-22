Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
Нефтехимик2 тайм
Алания
15:00
СоколНе начат
Торпедо
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Лихтенштейн
17:00
Северная МакедонияНе начат
Черногория
20:00
ГибралтарНе начат
Молдова
20:00
НорвегияНе начат
Чехия
22:45
Фарерские островаНе начат
Уэльс
22:45
КазахстанНе начат
Израиль
22:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
17:00
БАТЭНе начат
Партизан
20:00
ЦСКАНе начат

Наумов: неудивительно, что Кисляк так прогрессирует - он мне напоминает Игоря Денисова

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об игре полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА
"Неудивительно, что Кисляк так прогрессирует. Даже в прошлом сезоне он выглядел хорошо, выходя на замену. Матвей забивает очень интересные голы и растёт прямо на глазах. Это цепкий и боевитый парень, он мне напоминает Игоря Денисова. Думаю, закономерно растут его цена и мастерство", - цитирует Наумова "Чемпионат".

В этом сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 21-го сыгранного тура команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" примут на своем поле махачкалинское "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится