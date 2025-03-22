"Неудивительно, что Кисляк так прогрессирует. Даже в прошлом сезоне он выглядел хорошо, выходя на замену. Матвей забивает очень интересные голы и растёт прямо на глазах. Это цепкий и боевитый парень, он мне напоминает Игоря Денисова. Думаю, закономерно растут его цена и мастерство", - цитирует Наумова "Чемпионат".
В этом сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 21-го сыгранного тура команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" примут на своем поле махачкалинское "Динамо".
Наумов: неудивительно, что Кисляк так прогрессирует - он мне напоминает Игоря Денисова
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об игре полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА