"Связано с тем, что это футбол. Бывают периоды, когда-то забивают больше, когда?то — меньше. Он находится в состоянии, когда не идет, не залетает — это абсолютно нормально. Это футбол", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Атакующий полузащитник Максим Глушенков выступает за петербургский "Зенит" с лета 2024 года. В общей сложности 25-летний футболист в составе сине-бело-голубых принял участие в 17 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 10 голов, отдал партнерам по команде 2 голевые передачи, получил 1 желтую карточку.
При этом начиная с возобновления сезона после зимнего перерыва игрок принял участие в трех матчах и не сделал ни одного результативного действия.
Семак объяснил отсутствие у Глушенкова голов и передач после рестарта сезона
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, с чем связано отсутствие у полузащитника петербургского клуба Максима Глушенкова результативных действий после рестарта текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"