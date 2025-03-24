"Мы, скажем так, хотим, чтобы клуб был максимально публичным, доступным для всех целевых аудиторий. Поэтому к трансферам мы подогреваем интерес. Хотим сделать так, чтобы стать максимально интересными футбольной тусовке, футбольному миру - не только внутри России, но и в других странах, где за нашими игроками следят те же самые скауты, делают предложения", - поделился Мелик-Гусейнов.
"Пари НН" непрерывно выступает в РПЛ с сезона 2021/22. В текущем сезоне команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице. В активе нижегородцев 19 набранных очков после 21 тура. Отрыв от зоны прямого вылета составляет пять очков. Самарским "Крыльям Советов", которые располагаются на 12-й строчке, подопечные Виктора Гончаренко уступают по дополнительным показателям.
В рамках 22-го тура "Пари НН" сыграет на выезде с "Химками". Матч пройдёт в субботу, 29 марта.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор "Пари НН" заявил о желании сделать клуб привлекательным для зарубежных зрителей
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о планах руководства сделать нижегородский клуб интересным для широкой аудитории.
Фото: Telegram-канал ФК "Пари НН"