Глушенков: со "Спартаком" я четко выполнял свою задачу, вот и получил мяч всего три раза

- Со "Спартаком" я четко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с "Факелом", в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со "Спартаком" я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру.
Напомним, "Зенит" встречался со "Спартаком" в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги. Игра проходила в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Нападающий петербуржцев Максим Глушенков вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.
Глушенков перебрался в "Зенит" летом прошлого года из столичного "Локомотива". В составе сине-бело-голубых форвард сборной России провел 17 игр, в которых записал на свой счет 10 голов и 2 ассиста.
Источник: "Матч ТВ"