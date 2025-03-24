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Глушенков: со "Спартаком" я четко выполнял свою задачу, вот и получил мяч всего три раза

Форвард "Зенита" Максим Глушенков прокомментировал свою игру в матче 21-го тура РПЛ против "Спартака" (1:2),
Фото: ФК "Зенит"
- Со "Спартаком" я четко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с "Факелом", в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со "Спартаком" я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру.

Напомним, "Зенит" встречался со "Спартаком" в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги. Игра проходила в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Нападающий петербуржцев Максим Глушенков вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.

Глушенков перебрался в "Зенит" летом прошлого года из столичного "Локомотива". В составе сине-бело-голубых форвард сборной России провел 17 игр, в которых записал на свой счет 10 голов и 2 ассиста.

Источник: "Матч ТВ"

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