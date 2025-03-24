"Мы действительно рисуем еще один мурал на одном из городских домов, но о его содержании хотели бы рассказать чуть позже", - цитирует пресс-службу клуба "Чемпионат".
Центральный нападающий Артем Дзюба стал игроком тольяттинского "Акрона" в сентябре прошлого года. Стороны заключили трудовое соглашение на один сезон. В марте этого года 36-летний Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и лучшим бомбардиром в истории российской национальной сборной.
В Тольятти появится еще один мурал с изображением Дзюбы
В пресс-службе "Акрона" рассказали, что рисуют мурал с изображением форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"