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В Тольятти появится еще один мурал с изображением Дзюбы

В пресс-службе "Акрона" рассказали, что рисуют мурал с изображением форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Мы действительно рисуем еще один мурал на одном из городских домов, но о его содержании хотели бы рассказать чуть позже", - цитирует пресс-службу клуба "Чемпионат".

Центральный нападающий Артем Дзюба стал игроком тольяттинского "Акрона" в сентябре прошлого года. Стороны заключили трудовое соглашение на один сезон. В марте этого года 36-летний Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и лучшим бомбардиром в истории российской национальной сборной.

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