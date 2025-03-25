Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Молдова
20:00
ЭстонияНе начат
Черногория
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧехияНе начат
Израиль
22:45
НорвегияНе начат
Северная Македония
22:45
УэльсНе начат
Лихтенштейн
22:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ЗамбияНе начат

Болгария допускает возможность проведения товарищеского матча со сборной России

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС
"В этом году игра со сборной России невозможна — у нашей команды матчи отбора к чемпионату мира и игры Лиги наций.

Когда возможен этот матч? В следующем году. Возможно, летом", - цитирует Котева Sport24.

На данный момент национальная команда России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Болгария в этом рейтинге занимает 82-е место.

Напомним, что сегодня, 25-го марта, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Замбии, встреча состоится на "ВТБ Арене", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Ранее национальная команда России одержала победу со счетом 5:0 над сборной Гренады.

В июне сборная России проведет домашнюю товарищескую встречу с национальной командой Нигерии, а также сыграет на выезде с Белоруссией.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится