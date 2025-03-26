Орлов - о слухах про "Зенит": не раскачивают ли лодку журналисты, поклонники одной московской команды?

"Мог ли Глушенков в раздевалке сказать Семаку "Учись тренировать"? Не знаю... А вы не считаете, что кто-то раскачивает лодку? Кто? Журналисты, поклонники одной московской команды, допустим. Может, кто-то пытается и дальше вбить клин между Глушенковым и Семаком и показать, что в "Зените" все развалено?", - приводит слова Орлова "СЭ".
В последнее время в СМИ появилось несколько публикаций, в которых утверждается о наличии в петербургском "Зените" напряженной обстановки. В частности, после матча 21-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 с московским "Спартаком", в котором сине-бело-голубые потерпели поражение со счётом 1:2, в раздевалке команды возник конфликт между атакующим полузащитником Максимом Глушенковым и главным тренером Сергеем Семаком.
Также сообщалось, что на футболистов "Зенита" в раздевалке накричал с использованием ненормативной лексики председатель правления футбольного клуба Александра Медведева. Тем не менее, все выше указанные лица опровергли распространенные журналистами сведения.