— Кто сильнее как форвард: Смолов, Кокорин или Тюкавин?
— (задумался) Тюка. Скорее всего, он.
— Почему?
— Он пару раз забивал красивые голы, нестандартные. Он уже достаточно, так сказать, опытный игрок, сильный нападающий.
Нападающий Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В составе главной команды бело-голубых форвард принял участие в 151 официальном матче, в котором забил в ворота соперников 48 голов, отдал партнерам по команде 29 голевых передач и получил 4 жёлтые карточки.
В настоящее время 22-летний нападающий восстанавливается от травмы крестообразной связки колена.
Источник: "Матч ТВ"
Игрок "Динамо" Кутицкий назвал Тюкавина более сильным форвардом, чем Смолов и Кокорин
Полузащитник московского "Динамо" Александр Кутицкий ответил на вопрос о том, кого считает более сильным форвардом.
Фото: ФК "Динамо" Москва