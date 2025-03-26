"У Дзюбы большой футбольный опыт, что поможет ему стать тренером. Наверняка у Дзюбы будет мечта стать тренером "Спартака", но к ней надо идти годами, расти. Дай бог, чтобы у Дзюбы всё получилось. Думаю, у Дзюбы будут амбиции возглавить и сборную России. Если Дзюба станет главным тренером сборной России, то станет, наверное, самым эпатажным тренером команды за всё время", — приводит слова Наумова Legalbet.
В текущем сезоне 36-летний нападающий Артём Дзюба выступает в составе тольяттинского "Акрона". Его действующий контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. При этом сам форвард заявлял о желании, как минимум, на год продолжить свою карьеру профессионального футболиста.
Напомним, Дзюба является воспитанником московского "Спартака", в составе которого с небольшими перерывами выступал до лета 2015 года, после чего подписал контракт с петербургским "Зенитом". Кроме того, он в разное время был игроком томской "Томи", "Ростова", тульского "Арсенала", московского "Локомотива".
Наумов: у Дзюбы будет мечта стать тренером "Спартака"
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о возможности начать Артему Дзюбе тренерскую карьеру.
Фото: РФС