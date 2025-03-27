«Речь про выступление в нейтральном статусе и на нейтральных полях? Мы хотим выступать под своим флагом и со своим гимном», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
Ранее в марте глава РФС заявил, что рассчитывает на положительное решение о допуске российских команд к международным турнирам в течение года.
Напомним, отстранение футбольных команд из России от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА действует с февраля 2022 года.
Дюков: РФС рассчитывает на возвращение российских команд с флагом и гимном
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду, что национальные сборные и клубы смогут вернуться на международную арену без ограничений.
Фото: РФС