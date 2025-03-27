"Мы ждем Саравию, сейчас находимся в диалоге с ним и его представителями. У игрока есть вопросы личного характера, но клуб рассчитывает на него, это талантливый футболист", - цитирует Рыскина "СЭ".
В текущем сезоне Родриго Саравия провел за "Ростов" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 21-го сыгранного тура южане располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30-ю набранными очками.
В "Ростове" высказались о ситуации с Родриго Саравией
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о невозвращении Родриго Саравии из отпуска.
Фото: ФК "Ростов"