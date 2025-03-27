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Дзюба: всем кажется, что я всю карьеру что-то преодолевал, со всеми ссорился. Но я просто говорил то, что думаю

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о своих конфликтах.
Фото: ФК "Акрон"
"Всем кажется, что я всю карьеру что-то преодолевал, со всеми ссорился. Но я просто говорил то, что думаю. Может, не всегда уместно, тут соглашусь, но как есть. А ругаться я ни с кем никогда не хотел", - цитирует Дзюбу Sport24.

В текущем сезоне Артем Дзюба забил 234-й мяч в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Также форвард стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды России, забив 31-й мяч.

На счету нападающего в этом сезоне 15 матчей за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах, 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.

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