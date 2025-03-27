«Не было ли опасений, что Угальде зимой уйдет? Двоякая ситуация. Я понимал, что он очень важен и нужен «Спартаку» в чемпионской гонке. Но когда идут все эти разговоры о Европе, о предложениях — думаешь: как будет круто, если у него получится! Подходил, общался. Спрашивал, хочет ли он уходить, — Угальде был растерян. Говорил: с одной стороны, хочет играть в «Спартаке». А с другой, такие предложения из Европы бывают нечасто. В любом случае я счастлив, что он остался с нами», — цитирует Литвинова «СЭ».
Угальде стал игроком «Спартака» зимой 2023 года, перейдя из «Твенте» за 13 миллионов евро. В первых 12 матчах Российской Премьер-Лиги костариканский нападающий не отметился результативными действиями. Однако в новом сезоне он провёл уже 21 матч, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи, а также отметился одним голом в 4 матчах Кубка России. На данный момент Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ.
Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 22-летнего форварда, по версии Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно к Угальде проявляли интерес «Монако» и «ПСЖ».
Литвинов — о возможном уходе Угальде: Манфред бы растерян, такие предложения из Европы бывают нечасто
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Манфреда Угальде в европейский клуб.
Фото: ФК "Спартак"